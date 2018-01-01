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Порту - Локомотив 4:1 видео голов и обзор матча Лиги чемпионов

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Порту не заметил Локомотив в матче группового этапа еврокубкового турнира.

Порту разгромил Локомотив: видео голов
Порту разгромил Локомотив: видео голов
twitter.com/fcporto

Португальский Порту разгромил Локомотив в матче 4-го тура группового этапа Лиги чемпионов и возглавляет квартет D, имея в своем активе 10 очков. Московский клуб в текущем розыгрыше еврокубкового турнира не выиграл ни одной встречи и уже точно покинет ЛЧ по завершению группового этапа.

Вашему вниманию видео голов и обзор матча Порту - Локомотив:

Порту - Локомотив 4:1
Голы: Эррера, 2, Марега, 43, Корона, 67, Отавио, 90+3 - Фрафан, 59.

Порту: Касильяс - М. Перейра, Милитао, Фелипе, Теллес - Торрес (Оливейра, 84), Данилу, Эррера - Корона (Эрнани, 77), Марега, Браими (Отавио, 68).

Локомотив: Гильерме - Игнатьев, Хеведес, Чорлука, Идову - Ан. Миранчук, Денисов, Крыховьяк, Фернандеш (Фарфан, 46) - Ал. Миранчук - Эдер (Смолов, 71).

Предупреждения: Фелипе, Милитао, Отавио - Чорлука

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Теги: Порту, Локомотив, Лига Чемпионов, футбол, видео голов, обзор матча
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