Вальверде объяснил, почему не выпустил Месси на матч с Интером

Наставник каталонцев не хотел рисковать здоровьем Лионеля Месси.

Главный тренер Барселоны Эрнесто Вальверде дал комментарий относительно отсутствия лидера команды Лионеля Месси в заявке на матч 4-го тура группового этапа Лиги чемпионов против Интера.

"Мы провели отличный матч и очень довольны, что вышли из группы за два тура до конца. Месси не вышел на поле потому, что мы не хотели им рисковать. На тренировках мы можем друг друга поберечь, но все понимали, что это будет непростой матч.

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В футболе такого уровня происходит много неконтролируемых падений. Мы с Лео обсудили ситуацию. Это не тренировка, это борьба за очки, и нужно быть осторожными", - приводит слова Вальверде Marca.

Напомним, Барселона в гостях сыграла в ничью с Интером, благодаря чему стала первой из команд, которая вышла в плей-офф Лиги чемпионов.

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