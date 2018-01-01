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Неймар обвинил арбитра матча Лиги чемпионов в неуважении

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Звездный бразилец недоволен судейством и поведением арбитра в матче Лиги чемпионов.
Неймар
Неймар
Getty Images

Форвард ПСЖ Неймар остался недоволен судейством голландского арбитра Бьорна Куйперса на матче 4-го тура группового этапа Лиги чемпионов Наполи.

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“Сегодня рефери допустил много ошибок, но больше всего меня разозлило то, как он общался со мной. То, что он сказал мне, было проявлением неуважения, и я немного потерял самообладание. Меня не так сильно волнуют его ошибки, ведь судья тоже человек, но его отношение к игрокам злит. Он не уважает нас.

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Куйперс должен с уважением относиться к футболистам, но он считает, что он выше нас, ведь у него есть свисток и карточки. Я надеюсь, что в отношении арбитра будут приняты меры“, - цитирует Неймара UOL Esporte.

Отметим, что матч между Наполи и ПСЖ завершился вничью (1:1). Таким образом, по итогам четырех туров парижане занимают 3-е место в квартете С. Полные турнирные таблицы можно посмотреть здесь.

Ранее сообщалось, что Ливерпуль сенсационно проиграл Црвене Звезде, однако пока сохраняет первое место в группе С.

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Теги: Неймар, ПСЖ, Наполи, Лига Чемпионов, арбитр, критика, футбол
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