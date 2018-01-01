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Барселона - первая команда, которая вышла в плей-офф Лиги чемпионов

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Две команды уже потеряли шансы на весеннюю часть Лиги чемпионов.
Барселона - первая команда, которая вышла в плей-офф Лиги чемпионов

В поединке 4 тура группового этапа Лиги чемпионов Барселона на выезде добыла ничью в матче с Интером (1:1).

Таким образом, каталонцы набрали 10 очков и преждевременно гарантировали себе выход в 1/8 финала турнира. У Интера 7 очков, на счету Тоттенхэма 4.

Хотя оба конкурента еще могут догнать каталонскую команду по очкам, по дополнительным показателям "блауграна" не опустится ниже второго места в группе.

В тоже время, по итогам матчей вторника, две команды уже после 4-го тура потеряли шансы на 1/8 финала Лиги чемпионов – это Монако и Локомотив.

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Теги: Барселона, Лига Чемпионов
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