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Интер спас ничью в домашнем матче с Барселоной

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Мауро Икарди ответил на гол Малкома в матче Лиги чемпионов на Сан Сиро.
Интер – Барселона
Интер – Барселона
getty images

Интер после поражения двухнедельной давности на Камп Ноу жаждал отомстить Барселоне на глазах у родных болельщиков, которые в вечер вторника заполнили Сан Сиро. 

Интер “ломанулся“ вперед с первых же секунд, однако запал миланских ребят был моментально потушен. Барселона забрала мяч под свой контроль и строила свои атаки одну за одной. 

Первый тайм может смело записать в актив себе Ханданович. Голкипер совершил несколько неплохих сейвов, как после ударов Дембеле и Коутинью. Однако, казалось, гол Барселоны назревал еще до перерыва, а Интер, в свою очередь, изредка пытался огрызаться. В первом тайме зрители все же голов не увидели.

Во второй половине игры расклад дел особо не поменялся – Барселона продолжила хозяйничать на Сан Сиро, словно у себя дома. 

Вновь с ударами Коутинью и Ракитича несколько раз эффектно справлялся Ханданович. 

В последнею десятиминутку Эрнесто Вальверде решил бросить в бой Малкома, для которого это был дебют в Лиге чемпионов. Молодой бразилец моментально отблагодарил тренера. На 83-й минуте Малком собрал на себе двух защитников и пробил в дальний угол. Ханданович, который до этого момента играл безупречно, не успел сложиться и мяч предательски залетел под рукой – 1:0.

Однако стать героем матча Малкому не судилось. Спустя четыре минуты Мауро Икарди воспользовался суетой в штрафной площади Барселоны и прошил тер Штегена с нескольких метров – 1:1

Барселона после четырех матчей возглавляет группу В с десятью очками. Интер идет вторым – семь баллов. 

Интер – Барселона 1:1

Голы: 0:1 – 83 Малком, 1:1 – 87 Икарди.
Интер: Ханданович – де Врей, Шкриньяр, Врсалько, Асамоа – Наингголан (Валеро, 63), Брозович (Мартинес, 85), Перишич, Весино – Политано (Кандрева, 81), Икарди.

Барселона: тер Штеген – Пике, Альба, Серджи Роберто, Лангле – Артур (Видаль, 74), Бускетс, Ракитич –  Коутиньо, Дембеле (Малком, 81), Суарес.

Предупреждения: Ракитич (42), Брозович (84), Перишич (88).

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Теги: футбол, Барселона, Интер
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