Атлетико взял реванш у Боруссии Д в Лиге чемпионов

Мадридский клуб обыграл немцев дома после разгромного поражения на выезде.

После поражения 0:4 на выезде в первом матче этих команд в Лиге чемпионов Атлетико желал реабилитироваться перед болельщиками и отомстить сопернику и в некоторой мере испанцам это удалось.

С первых минут Атлетико завладел инициативой, взял мяч под свой контроль, но это принесло плоды лишь в концовке тайма, а в первые полчаса матча не было создано ни одного интересного момента.

Лишь на 33-й минуте Сауль перед штрафной обыгрался с Фелипе Луисом, получил мяч в штрафной и пробил. Аканджи пытался спасти ситуацию, но мяч он ноги защитника все же оказался в сетке.

Хозяева ринулись большими силами добивать деморализованного соперника, и до свистка на перерыв мадридцы отметились опаснейшими ударами Хименеса, Томаса, Фелипе Луиса, Сауля и Гризманна. Но дортмунды сумели дотерпеть и отбиться, и на перерыв команды ушли с минимальным преимуществом Атлетико.

После перерыва Боруссия заиграла увереннее в обороне, правда в атаке все равно ничего не получалось.

Ближе к концу встречи Боруссия решила рисковать и идти вперед большими силами, но немедленно была поймана на контратаке, в ходе которой Томас вывел Гризманна 1 на 1 с Бюрки, и французский нападающий своим шансом воспользовался уверенно.

На этом уже всем все стало ясно - 2:0 победа Атлетико, который сравнялся с Боруссией по набранным очкам в группе A.

Атлетико — Боруссия Д 2:0

Голы: Сауль, 31, Гризманн, 80.

Атлетико: Облак — Хуанфран, Хименес (Монтеро, 46), Лукас, Филипе Луис — Сауль, Партей, Родри, Корреа (Витоло, 81) — Калинич (Мартинш, 62), Гризманн.

Боруссия Д: Бюрки — Хакими, Аканжи, Топрак, Пищек — Витсель, Дилейни — Пулишич (Геррейру, 59), Ройс, Санчо (Ларсен, 79) — Алькасер (Гетце, 75).

Предупреждения: Корреа — Санчо, Аканжи, Ройс.