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Шахтер провел заключительную тренировку перед матчем с Манчестер Сити

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Подопечные Пауло Фонсеки готовятся к противостоянию с Манчестер Сити.
Тайсон на заключительной тренировке Шахтера перед матчем ЛЧ
Тайсон на заключительной тренировке Шахтера перед матчем ЛЧ
Фк Шахтер Донецк

Игроки Шахтера под руководством Пауло Фонсеки провели заключительную тренировку перед матчем против Манчестер сити в рамках 4-го тура группового этапа Лиги чемпионов.

Видео с тренировки появилось на официальном YouTube-канале “горняков“.

Ранее главный тренер Манчестер Сити Хосеп Гвардиола назвал поединок против Шахтера самым важным матчем.

Напомним, матч Манчестер Сити - Шахтер состоится в среду, 7-го ноября. На нашем сайте будет доступна текстовая онлайн трансляция этого поединка, которая начнется в 22:00.

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Теги: Шахтер, Манчестер Сити, Лига Чемпионов, видео, тренировка, футбол
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