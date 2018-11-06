Шахтер провел заключительную тренировку перед матчем с Манчестер Сити

Подопечные Пауло Фонсеки готовятся к противостоянию с Манчестер Сити.

Тайсон на заключительной тренировке Шахтера перед матчем ЛЧ Фк Шахтер Донецк

Игроки Шахтера под руководством Пауло Фонсеки провели заключительную тренировку перед матчем против Манчестер сити в рамках 4-го тура группового этапа Лиги чемпионов.

Видео с тренировки появилось на официальном YouTube-канале “горняков“.

Ранее главный тренер Манчестер Сити Хосеп Гвардиола назвал поединок против Шахтера самым важным матчем.

Напомним, матч Манчестер Сити - Шахтер состоится в среду, 7-го ноября. На нашем сайте будет доступна текстовая онлайн трансляция этого поединка, которая начнется в 22:00.