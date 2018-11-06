Гамшик - рекордсмен по количеству матчей в футболке Наполи
Словак вошел в истории неаполитанского клуба.
Капитан Наполи Марек Гамшик вышел в стартовом составе команды в матче против ПСЖ в рамках 4-го тура группового этапа Лиги чемпионов.
Этот поединок стал 512-м для словака в футболке неаполитанского клуба. Таким образом, Гамшик стал рекордсменом по количеству матчей за Наполи.
Marek Hamsik is now the most capped player in the history of Napoli. Auguri Capitano. 👏🏻 #Hamsik512 #NapoliPSG pic.twitter.com/E4ntsrKZ98— Everything Napoli (@NapoliAndNaples) 6 ноября 2018 г.
Отметим, что соперники Наполи и ПСЖ в группе уже отыграли свой матч - Ливерпуль сенсационно проиграл Црвене Звезде, пропустив два гола в первом тайме.
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