Гамшик - рекордсмен по количеству матчей в футболке Наполи

Капитан Наполи Марек Гамшик вышел в стартовом составе команды в матче против ПСЖ в рамках 4-го тура группового этапа Лиги чемпионов.

Этот поединок стал 512-м для словака в футболке неаполитанского клуба. Таким образом, Гамшик стал рекордсменом по количеству матчей за Наполи.

Marek Hamsik is now the most capped player in the history of Napoli. Auguri Capitano. 👏🏻 #Hamsik512 #NapoliPSG pic.twitter.com/E4ntsrKZ98