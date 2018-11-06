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Гамшик - рекордсмен по количеству матчей в футболке Наполи

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Словак вошел в истории неаполитанского клуба.
Марек Гамшик
Марек Гамшик
Getty Images

Капитан Наполи Марек Гамшик вышел в стартовом составе команды в матче против ПСЖ в рамках 4-го тура группового этапа Лиги чемпионов.

Этот поединок стал 512-м для словака в футболке неаполитанского клуба. Таким образом, Гамшик стал рекордсменом по количеству матчей за Наполи.

Отметим, что соперники Наполи и ПСЖ в группе уже отыграли свой матч - Ливерпуль сенсационно проиграл Црвене Звезде, пропустив два гола в первом тайме.

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Теги: Марек Гамшик, Наполи, Лига Чемпионов, ПСЖ, Лига Чемпионов, футбол
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