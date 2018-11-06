Гамшик - рекордсмен по количеству матчей в футболке Наполи

Словак вошел в истории неаполитанского клуба.

Капитан Наполи Марек Гамшик вышел в стартовом составе команды в матче против ПСЖ в рамках 4-го тура группового этапа Лиги чемпионов.

Этот поединок стал 512-м для словака в футболке неаполитанского клуба. Таким образом, Гамшик стал рекордсменом по количеству матчей за Наполи.

Marek Hamsik is now the most capped player in the history of Napoli. Auguri Capitano. 👏🏻 #Hamsik512 #NapoliPSG pic.twitter.com/E4ntsrKZ98 — Everything Napoli (@NapoliAndNaples) 6 ноября 2018 г.

Отметим, что соперники Наполи и ПСЖ в группе уже отыграли свой матч - Ливерпуль сенсационно проиграл Црвене Звезде, пропустив два гола в первом тайме.