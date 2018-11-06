Коноплянка остался на скамейке запасных Шальке в матче Лиги чемпионов

В рамках 4-го тура группового этапа Лиги чемпионов Шальке встретится с Галатасараем.

Шальке на своем поле принимает Галатасарай в матче 4-го тура группового этапа Лиги чемпионов.

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Украинский полузащитник немецкого клуба Евгений Коноплянка не попал в стартовый состав команды и остался на скамейке запасных.

На данный момент команды отыграли первый тайм. Шальке ведет со счетом 1:0 благодаря голу Гвидо Бургшталлера на 4-й минуте встречи.

Ранее сообщалось, что Ливерпуль сенсационно проиграл Црвене Звезде в матче Лиги чемпионов, пропустив два гола за семь минут.