Переключиться на мобильную версию
Тренды:

Коноплянка остался на скамейке запасных Шальке в матче Лиги чемпионов

Комментариев: 0
В рамках 4-го тура группового этапа Лиги чемпионов Шальке встретится с Галатасараем.
Евгений Коноплянка
Евгений Коноплянка
Getty Images

Шальке на своем поле принимает Галатасарай в матче 4-го тура группового этапа Лиги чемпионов.

Читай также: Коноплянка отыграл 77 минут в матче Лиги чемпионов

Украинский полузащитник немецкого клуба Евгений Коноплянка не попал в стартовый состав команды и остался на скамейке запасных.

На данный момент команды отыграли первый тайм. Шальке ведет со счетом 1:0 благодаря голу Гвидо Бургшталлера на 4-й минуте встречи.

Ранее сообщалось, что Ливерпуль сенсационно проиграл Црвене Звезде в матче Лиги чемпионов, пропустив два гола за семь минут.

Поделись:
Теги: Евгений Коноплянка, Шальке, Галатасарай, Лига Чемпионов, футбол
Если вы заметили ошибку, выделите текст и нажмите Ctrl+Enter, чтобы сообщить об этом редакции

Статьи по теме

Комментариев (0)
Оставляя комментарий, пожалуйста, помните о том, что содержание и тон Вашего сообщения могут задеть чувства реальных людей, непосредственно или косвенно имеющих отношение к данной новости. Пользователи, которые нарушают эти правила грубо или систематически, будут заблокированы.
Полная версия правил
Осталось 500 символов
Популярные теги
Реклама
Мы в соцсетях
Реклама
Реклама

Мпорт

Больше статей
Реклама

Внутри СПОРТ

Для удобства пользования сайтом используются Cookies. Подробнее здесь