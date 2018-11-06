Коноплянка остался на скамейке запасных Шальке в матче Лиги чемпионов
В рамках 4-го тура группового этапа Лиги чемпионов Шальке встретится с Галатасараем.
Шальке на своем поле принимает Галатасарай в матче 4-го тура группового этапа Лиги чемпионов.
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Украинский полузащитник немецкого клуба Евгений Коноплянка не попал в стартовый состав команды и остался на скамейке запасных.
Die Aufstellung ist da! So geht der #S04 in die @ChampionsLeague-Partie gegen @GalatasaraySK 👇#S04GS pic.twitter.com/qJAkoi0KGX— FC Schalke 04 (@s04) 6 ноября 2018 г.
На данный момент команды отыграли первый тайм. Шальке ведет со счетом 1:0 благодаря голу Гвидо Бургшталлера на 4-й минуте встречи.
Ранее сообщалось, что Ливерпуль сенсационно проиграл Црвене Звезде в матче Лиги чемпионов, пропустив два гола за семь минут.
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