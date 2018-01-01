Црвена Звезда - Ливерпуль 2:0 видео голов и обзор матча ЛЧ

Ливерпуль сенсационно проиграл Црвене Звезде в матче Лиги чемпионов.

Видео голов и обзор матча Црвена Звезда - Ливерпуль Getty Images

Црвена Звезда на своем поле сумела обыграть Ливерпуль в матче 4-го тура группового этапа Лиги чемпионов и добыла важные три очка в борьбе за выход в следующую стадию турнира.

Смотрите видео голов и обзор матча Црвена Звезда - Ливерпуль:

Црвена Звезда - Ливерпуль 2:0

Голы: Павков, 22, 29.



Црвена Звезда: Борьян - Стойкович (Гобелич, 59), Савич, Дегенек, Родич - Крстичич (Йовичич, 73), Йованчич - Срнич, Марин (Чаушич, 64), Бен-Набуан — Павков.



Ливерпуль: Бекер - Александр-Арнольд (Гомес, 46), Матип, Ван Дейк, Робертсон - Милнер, Вейналдум, Лаллана (Ориги, 79) - Салах, Старридж (Фирмино, 46), Мане.

Предупреждения: Марин - Лаллана