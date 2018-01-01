Црвена Звезда - Ливерпуль 2:0 видео голов и обзор матча ЛЧ
Ливерпуль сенсационно проиграл Црвене Звезде в матче Лиги чемпионов.
Црвена Звезда на своем поле сумела обыграть Ливерпуль в матче 4-го тура группового этапа Лиги чемпионов и добыла важные три очка в борьбе за выход в следующую стадию турнира.
Смотрите видео голов и обзор матча Црвена Звезда - Ливерпуль:
Црвена Звезда - Ливерпуль 2:0
Голы: Павков, 22, 29.
Црвена Звезда: Борьян - Стойкович (Гобелич, 59), Савич, Дегенек, Родич - Крстичич (Йовичич, 73), Йованчич - Срнич, Марин (Чаушич, 64), Бен-Набуан — Павков.
Ливерпуль: Бекер - Александр-Арнольд (Гомес, 46), Матип, Ван Дейк, Робертсон - Милнер, Вейналдум, Лаллана (Ориги, 79) - Салах, Старридж (Фирмино, 46), Мане.
Предупреждения: Марин - Лаллана
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