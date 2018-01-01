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Ливерпуль пропустил два гола за семь минут и проиграл Црвене Звезде в матче ЛЧ

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Црвена Звезда на своем поле сумела обыграть Ливерпуль в матче Лиги чемпионов.
Црвена Звезда одолела Ливерпуль в матче ЛЧ
Црвена Звезда одолела Ливерпуль в матче ЛЧ
Getty Images

В Белграде завершился матч 4-го тура группового этапа Лиги чемпионов между Црвеной Звездой и Ливерпулем.

Встреча завершилась со счетом 2:0 в пользу хозяев поля. На 22-й минуте встречи после розыгрыша углового гол забил Милан Павков.

На 29-й минуте встречи Павков оформил дубль после ошибки игроков Ливерпуля в центре поля.

Благодаря этой победе сербская команда добыла 3 очка и продолжает бороться за выход в следующую стадию Лиги чемпионов.

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Теги: Ливерпуль, Црвена Звезда, Лига Чемпионов, футбол
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