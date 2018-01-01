Ливерпуль пропустил два гола за семь минут и проиграл Црвене Звезде в матче ЛЧ

Црвена Звезда на своем поле сумела обыграть Ливерпуль в матче Лиги чемпионов.

В Белграде завершился матч 4-го тура группового этапа Лиги чемпионов между Црвеной Звездой и Ливерпулем.

Встреча завершилась со счетом 2:0 в пользу хозяев поля. На 22-й минуте встречи после розыгрыша углового гол забил Милан Павков.

На 29-й минуте встречи Павков оформил дубль после ошибки игроков Ливерпуля в центре поля.

Благодаря этой победе сербская команда добыла 3 очка и продолжает бороться за выход в следующую стадию Лиги чемпионов.