Погба: Не жалею о том, что покинул Ювентус

Игрок МЮ завиял, что переход в английский клуб был его правильным решением.

Накануне матча Лиги Чемпионов между Ювентусом и Манчестер Юнайтед футболист “красных дьяволов“ Поль Погба прокомментировал свой трансфер из итальянского клуба.

“Это был мой выбор, и я о нем не жалею. Я пришел для того, чтобы помочь МЮ вернуться наверх.

Я рад вернуться в Турин, но моя команда - Манчестер Юнайтед.

Я выполняю то, что говорит Моуринью, потому что он - тренер, а я - игрок.

Ранее сообщалось, что Погба запретили рассказывать о взаимоотношениях с Моуринью.

Напомним, матч Ювентус - Манчестер Юнайтед состоится 7 ноября в 22:00 по киевскому времени.