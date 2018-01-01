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Погба: Не жалею о том, что покинул Ювентус

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Игрок МЮ завиял, что переход в английский клуб был его правильным решением.
Поль Погба
Поль Погба
Getty Images

Накануне матча Лиги Чемпионов между Ювентусом и Манчестер Юнайтед футболист “красных дьяволов“ Поль Погба прокомментировал свой трансфер из итальянского клуба.

“Это был мой выбор, и я о нем не жалею. Я пришел для того, чтобы помочь МЮ вернуться наверх.

Я рад вернуться в Турин, но моя команда - Манчестер Юнайтед.

Я выполняю то, что говорит Моуринью, потому что он - тренер, а я - игрок.

Ранее сообщалось, что Погба запретили рассказывать о взаимоотношениях с Моуринью.  

Напомним, матч Ювентус - Манчестер Юнайтед состоится 7 ноября в 22:00 по киевскому времени.   

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Теги: футбол, Лига Чемпионов, Поль Погба, Манчестер Юнайтед, Ювентус
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Источник: footballitalia.net

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