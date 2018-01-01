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На трибунах произошла потасовка перед матчем между Ливерпулем и Црвеной Звездой

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В дело пришлось вмешаться правоохранительным органам.
Потасовка перед матчем Црвены Звезды и Ливерпуля
Потасовка перед матчем Црвены Звезды и Ливерпуля
The Sun

Матч четвертого тура группового этапа Лиги чемпионов между Црвеной Звездой и Ливерпулем все же стал конфликтным. Поединок начался не с розыгрыша мяча в центре поля, а с драки на трибунах.

По информации The Sun, сербские фанаты устроили массовые беспорядки и стычки с полицией.

Потасовка перед матчем Црвены Звезды и Ливерпуля
Потасовка перед матчем Црвены Звезды и Ливерпуля
The Sun

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Предположительно, сербы начали оскорбительно выражаться в адрес полузащитника “красных“ Джердана Шакири. Сотрудники правопорядка попытались успокоить болельщиков, однако началась потасовка.

Потасовка перед матчем Црвены Звезды и Ливерпуля
Потасовка перед матчем Црвены Звезды и Ливерпуля
The Sun

На данный момент матч продолжается. Ливерпуль уступает Црвене Звезде со счетом 0:2.

Напомним, что игрок Ливерпуля Джердан Шакири не полетел в Сербию на матч с Црвеной Звездой. По словам главного тренера, такое решение было принято с целью минимизировать конфликтные ситуации.

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Теги: Црвена Звезда, Ливерпуль, Лига Чемпионов, футбол, вне игры, потасовка, драка, фото
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