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Спалетти: Барселона - образец для подражания

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Тренер Интера похвалил каталонцев.
Лучано Спалетти
Лучано Спалетти
Getty Images

Накануне матча с Барселоной главный тренер Интера Лучано Спалетти рассказал, что думает о противнике.

“Барселона - это самый высокий уровень сложности. Это образец для подражания для тренеров во всех видах спорта. Любой ребенок, на котором футболка Месси - бежит в два раза быстрее.

Моя команда в хорошей форме. Мы можем играть на равных с кем угодно“, - заявил Спалетти.

Напомним, игра Интер - Барселона состоится 6 октября в 22:00 по киевскому времени.

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Теги: футбол, Лига Чемпионов, Барселона, Интер, Лучано Спалетти
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Источник: twitter.com

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