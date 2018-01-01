Спалетти: Барселона - образец для подражания

Тренер Интера похвалил каталонцев.

Накануне матча с Барселоной главный тренер Интера Лучано Спалетти рассказал, что думает о противнике.

“Барселона - это самый высокий уровень сложности. Это образец для подражания для тренеров во всех видах спорта. Любой ребенок, на котором футболка Месси - бежит в два раза быстрее.

Моя команда в хорошей форме. Мы можем играть на равных с кем угодно“, - заявил Спалетти.

Напомним, игра Интер - Барселона состоится 6 октября в 22:00 по киевскому времени.