Наставник "горожан" серьезно относится к домашней встрече против Шахтера в рамках Лиги чемпионов.

В матче 4-го тура группового этапа Лиги чемпионов Манчестер Сити на своем поле сыграет с Шахтером. Ожиданиями от этого поединка поделился наставник “горожан“ Хосеп Гвардиола.

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“Самая важная игра для Манчестер Сити в данный момент - именно против Шахтера. Мы уже потеряли очки на своем поле в игре с Лионом, и теперь каждый поединок напоминает финал. Мы выйдем в 1/8 Лиги чемпионов, если выиграем два следующих матча на своем поле.

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Плей-офф будет отличным достижением для нас. С каждым годом Лига чемпионов становится все сложнее, соперники становятся сильнее. И это не зависит от силы того или иного национального чемпионата“, - приводит слова Гвардиолы официальный сайт УЕФА.

Матч Манчестер Сити - Шахтер состоится в среду, 7-го ноября. На нашем сайте пройдет текстовая онлайн трансляция этого поединка, которая начнется в 22:00.

Напомним, в 3-м туре группового этапа Лиги чемпионов Манчестер Сити в гостях разгромил Шахтер со счетом 3:0. Смотрите также видео голов этого поединка.

Отметим, что “горожане“ лидируют в группе F, имея в своем активе 6 очков. Полные турнирные таблицы Лиги чемпионов можно посмотреть здесь.