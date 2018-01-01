Моуринью уволят, если МЮ проиграет Ювентусу - источник

Для португальца матч против Ювентуса может стать последним на посту тренера Юнайтед.

Главный тренер Манчестер Юнайтед Жозе Моуринью может покинуть свой пост в случае поражения английской команды в матче Лиги Чемпионов с Ювентусом, сообщает Daily Mirror.

Манчестер Юнайтед имеет все шансы вылететь с Лиги чемпионов, если проиграет матч итальянскому клубу.

После 3-х туров подопечные Моуриньо занимают 2-е место в квартете H с Валенсией, Янг Бойс и Ювентусом. В активе МЮ 4 пункта, что лишь на 2 очка больше, чем у Валенсии. При этом у лидера квартета,Ювентуса, в активе 9 очков.

Напомним, матч 4-го тура Лиги чемпионов Ювентус – Манчестер Юнайтед состоится в Турине, 7 ноября в 22.00.

На нашем сайте пройдет онлайн трансляция этого матча.