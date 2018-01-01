Переключиться на мобильную версию
Тренды:

Моуринью уволят, если МЮ проиграет Ювентусу - источник

Комментариев: 0
Для португальца матч против Ювентуса может стать последним на посту тренера Юнайтед.
Жозе Моуринью
Жозе Моуринью
Getty Images

Главный тренер Манчестер Юнайтед Жозе Моуринью может покинуть свой пост в случае поражения английской команды в матче Лиги Чемпионов с Ювентусом, сообщает Daily Mirror

Манчестер Юнайтед имеет все шансы вылететь с Лиги чемпионов, если проиграет матч итальянскому клубу.

После 3-х туров подопечные Моуриньо занимают 2-е место в квартете H с Валенсией, Янг Бойс и Ювентусом. В активе МЮ 4 пункта, что лишь на 2 очка больше, чем у Валенсии. При этом у лидера квартета,Ювентуса, в активе 9 очков.

Напомним, матч 4-го тура Лиги чемпионов Ювентус – Манчестер Юнайтед состоится в Турине, 7 ноября в 22.00.

На нашем сайте пройдет онлайн трансляция этого матча.

Поделись:
Теги: Жозе Моуринью, Манчестер Юнайтед, ювентус, Лига Чемпионов
Если вы заметили ошибку, выделите текст и нажмите Ctrl+Enter, чтобы сообщить об этом редакции

Статьи по теме

Комментариев (0)
Оставляя комментарий, пожалуйста, помните о том, что содержание и тон Вашего сообщения могут задеть чувства реальных людей, непосредственно или косвенно имеющих отношение к данной новости. Пользователи, которые нарушают эти правила грубо или систематически, будут заблокированы.
Полная версия правил
Осталось 500 символов
Популярные теги
Реклама
Мы в соцсетях
Реклама
Реклама

Мпорт

Больше статей
Реклама

Внутри СПОРТ

Для удобства пользования сайтом используются Cookies. Подробнее здесь