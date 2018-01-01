Роналду запретили пробивать штрафные в Ювентусе

Главный тренер считает, что эту функцию должны исполнять более подходящие игроки.

Главный тренер Ювентуса Массимилиано Аллегри перед матчем 4-го тура группового этапа Лиги чемпионов против английского Манчестер Юнайтед запретил Криштиану Роналду исполнять штрафные удары. Об этом Аллегри рассказал на пресс-конференции перед домашним матчем с Манчестер Юнайтед.

"Роналду – очень толковый парень, он знает, что Пьянич и Дибала отлично исполняют штрафные удары. Стандартные положения вблизи штрафной площади соперника будут пробивать вышеупомянутые игроки. У Роналду будут шансы забить с более дальней дистанции", – приводит слова Аллегри Football Italia.

Напомним, матч Ювентус - Манчестер Юнайтед состоится 7 ноября в 22:00 по киевскому времени.

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