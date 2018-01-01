Марлос полетел с Шахтером в Манчестер

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Шахтер отправился в английский Манчестер на матч 4-го тура группового этапа Лиги чемпионов против Манчестер Сити.

Украинская команда вылетела в Манчестер с Марлосом и Тайсоном, но без травмированного полузащитника Фернандо, который вылетел из строя на 5 недель.

Состав Шахтера на игру с Манчестер Сити:

Вратари: Андрей Пятов, Алексей Шевченко;

Защитники: Богдан Бутко, Давит Хочолава, Ярослав Ракицкий, Сергей Кривцов, Олег Данченко, Исмаили, Николай Матвиенко;

Полузащитники: Виктор Коваленко, Маркиньос, Майкон, Сергей Болбат, Андрей Тотовицкий, Дентиньо, Веллингтон Нем, Алан Патрик, Тарас Степаненко, Тайсон;

Нападающие: Жуниор Мораес, Марлос, Оларенваджу Кайоде.

Напомним, матч Манчестер Сити - Шахтер состоится завтра, 7 ноября в 22:00 по киевскому времени.

На нашем сайте пройдет текстовая онлайн-трансляция этого матча.