Ювентус – Манчестер Юнайтед: онлайн трансляция матча Лиги чемпионов
Ювентус сыграет дома с Манчестер Юнайтед в рамках 4-го тура группового этапа Лиги чемпионов.
По мнению букмекеров, преимущество в этом поединке на стороне хозяев поля. Так, компания bet365 принимает ставки на победу подопечных Моуринью с коэффициентом 6,5, а на итальянцев – 1,57. Ничья в этом противостоянии оценивается в 4,2.
После трех игр "черно-белые" возглавляют группу H, имея в своем активе максимальное количество очков – девять. МЮ с четырьмя баллами следует за ними на втором месте.
Последние игры МЮ:
03.11.18 (АПЛ) Борнмут – Манчестер Юнайтед 1:2
28.10.18 (АПЛ) Манчестер Юнайтед – Эвертон 2:1
23.10.18 (ЛЧ) Манчестер Юнайтед – Ювентус 0:1
20.10.18 (АПЛ) Челси – Манчестер Юнайтед 2:2
06.10.18 (АПЛ) Манчестер Юнайтед – Ньюкасл Юнайтед 3:2
Последние игры Ювентуса:
03.11.18 (Серия А) Ювентус – Кальяри 3:1
27.10.18 (Серия А) Эмполи – Ювентус 1:2
23.10.18 (ЛЧ) Манчестер Юнайтед – Ювентус 0:1
20.10.18 (Серия А) Ювентус – Дженоа 1:1
06.10.18 (Серия А) Удинезе – Ювентус 0:2
Последние очные встречи:
23.10.18 (ЛЧ) Манчестер Юнайтед – Ювентус 0:1
24.05.11 (ТОВ) Манчестер Юнайтед – Ювентус 1:2
25.02.03 (ЛЧ) Ювентус – Манчестер Юнайтед 0:3
19.02.03 (ЛЧ) Манчестер Юнайтед – Ювентус 2:1
21.04.99 (ЛЧ) Ювентус – Манчестер Юнайтед 2:3
Отметим, встреча 4-го тура группового раунда Лиги чемпионов Ювентус – Манчестер Юнайтед состоится на в городе Турин на стадионе Альянц.
На нашем сайте пройдет текстовая онлайн трансляция матча, которая будет доступна в этой статье 7 ноября, начиная с 22:00 по киевскому времени.
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