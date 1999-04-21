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Ювентус – Манчестер Юнайтед: онлайн трансляция матча Лиги чемпионов

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Ювентус сыграет с Манчестер Юнайтед 7 ноября в рамках поединка Лиги чемпионов. Читайте текстовую онлайн трансляцию матча Ювентус – Манчестер Юнайтед.
Онлайн трансляция матча Ювентус – Манчестер Юнайтед
Онлайн трансляция матча Ювентус – Манчестер Юнайтед
iSport.ua

Ювентус сыграет дома с Манчестер Юнайтед в рамках 4-го тура группового этапа Лиги чемпионов.

По мнению букмекеров, преимущество в этом поединке на стороне хозяев поля. Так, компания bet365 принимает ставки на победу подопечных Моуринью с коэффициентом 6,5, а на итальянцев – 1,57. Ничья в этом противостоянии оценивается в 4,2.

После трех игр "черно-белые" возглавляют группу H, имея в своем активе максимальное количество очков – девять. МЮ с четырьмя баллами следует за ними на втором месте.

Последние игры МЮ:

03.11.18 (АПЛ) Борнмут – Манчестер Юнайтед 1:2
28.10.18 (АПЛ) Манчестер Юнайтед – Эвертон 2:1
23.10.18 (ЛЧ) Манчестер Юнайтед – Ювентус 0:1
20.10.18 (АПЛ) Челси – Манчестер Юнайтед 2:2
06.10.18 (АПЛ) Манчестер Юнайтед – Ньюкасл Юнайтед 3:2

Последние игры Ювентуса:

03.11.18 (Серия А) Ювентус – Кальяри 3:1
27.10.18 (Серия А) Эмполи – Ювентус 1:2
23.10.18 (ЛЧ) Манчестер Юнайтед – Ювентус 0:1
20.10.18 (Серия А) Ювентус – Дженоа 1:1
06.10.18 (Серия А) Удинезе – Ювентус 0:2

Последние очные встречи:

23.10.18 (ЛЧ) Манчестер Юнайтед – Ювентус 0:1
24.05.11 (ТОВ) Манчестер Юнайтед – Ювентус 1:2
25.02.03 (ЛЧ) Ювентус – Манчестер Юнайтед 0:3
19.02.03 (ЛЧ) Манчестер Юнайтед – Ювентус 2:1
21.04.99 (ЛЧ) Ювентус – Манчестер Юнайтед 2:3

Отметим, встреча 4-го тура группового раунда Лиги чемпионов Ювентус – Манчестер Юнайтед состоится на в городе Турин на стадионе Альянц.

На нашем сайте пройдет текстовая онлайн трансляция матча, которая будет доступна в этой статье 7 ноября, начиная с 22:00 по киевскому времени.

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Теги: Ювентус, Манчестер Юнайтед, Лига Чемпионов, футбол, онлайн трансляция
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