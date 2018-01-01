Ювентус – Манчестер Юнайтед: прогноз и ставки букмекеров на матч Лиги чемпионов

Букмекеры определили фаворита матча Ювентус – Манчестер Юнайтед в рамках Лиги чемпионов.

Прогноз на матч Ювентус – Манчестер Юнайтед от букмекеров Getty Images

В среду, 7-го ноября, Ювентус на своем поле примет Манчестер Юнайтед в рамках четвертого тура группового этапа Лиги чемпионов.

По мнению букмекеров, преимущество в этом поединке на стороне хозяев поля.

Так, компания bet365 принимает ставки на победу подопечных Моуринью с коэффициентом 6,5, а на итальянцев – 1,57. Ничья в этом противостоянии оценивается в 4,2.

Их коллеги из William Hill такого же мнения – на триумф МЮ можно поставить с коэффициентом 5,8, а на победу Ювентуса – 1,62.

Встреча 4-го тура группового раунда Лиги чемпионов Ювентус – Манчестер Юнайтед состоится 7 ноября в городе Турин на стадионе Альянц. Стартовый свисток – в 22:00 по киевскому времени.

Также на нашем сайте пройдет текстовая онлайн трансляция матча.

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