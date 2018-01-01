Ювентус – Манчестер Юнайтед: прогноз и ставки букмекеров на матч Лиги чемпионов
В среду, 7-го ноября, Ювентус на своем поле примет Манчестер Юнайтед в рамках четвертого тура группового этапа Лиги чемпионов.
По мнению букмекеров, преимущество в этом поединке на стороне хозяев поля.
Так, компания bet365 принимает ставки на победу подопечных Моуринью с коэффициентом 6,5, а на итальянцев – 1,57. Ничья в этом противостоянии оценивается в 4,2.
Их коллеги из William Hill такого же мнения – на триумф МЮ можно поставить с коэффициентом 5,8, а на победу Ювентуса – 1,62.
Встреча 4-го тура группового раунда Лиги чемпионов Ювентус – Манчестер Юнайтед состоится 7 ноября в городе Турин на стадионе Альянц. Стартовый свисток – в 22:00 по киевскому времени.
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