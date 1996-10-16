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Атлетико – Боруссия Д: онлайн трансляция матча Лиги чемпионов

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Атлетико сыграет с Боруссией Дортмунд 6 ноября в рамках поединка Лиги чемпионов. Читайте текстовую онлайн трансляцию матча Атлетико – Боруссия Д.
Онлайн трансляция матча Атлетико – Боруссия Д
Онлайн трансляция матча Атлетико – Боруссия Д
iSport.ua

В рамках 4-го тура группового этапа Лиги чемпионов дортмундская Боруссия на выезде сыграет с мадридским Атлетико.

По мнению букмекеров, преимущество в этом поединке на стороне хозяев поля. Так, компания bet365 принимает ставки на победу "шмелей" с коэффициентом 5,0, а на испанцев – 1,8. Ничья в этом противостоянии оценивается в 3,75.

После трех игр немецкая команда возглавляет группу A, имея в своем активе максимальное количество очков – девять. "Матрасники" с шестью баллами следует за ней на втором месте.

Последние игры Атлетико:

03.11.18 (Примера) Леганес – Атлетико 1:1
30.10.18 (Кубок Испании) Сант-Андрю – Атлетико 0:1
27.10.18 (Примера) Атлетико – Реал Сосьедад 2:0
24.10.18 (Лига чемпионов) Боруссия Д – Атлетико 4:0
20.10.18 (Примера) Вильярреал – Атлетико 1:1

Последние игры Боруссии:

03.11.18 (Бундеслига) Вольфсбург – Боруссия Д 0:1
31.10.18 (Кубок Германии) Боруссия Д – Унион Берлин 3:2
27.10.18 (Бундеслига) Боруссия Д – Герта 2:2
24.10.18 (Лига чемпионов) Боруссия Д – Атлетико 4:0
20.10.18 (Бундеслига) Штутгарт – Боруссия Д 0:4

Последние очные встречи:

24.10.18 (Лига чемпионов) Боруссия Д – Атлетико 4:0
30.10.96 (Лига чемпионов) Боруссия Д – Атлетико 1:2
16.10.96 (Лига чемпионов) Атлетико – Боруссия Д 0:1

Отметим, встреча 4-го тура группового раунда Лиги чемпионов Атлетико – Боруссия Д состоится в городе Мадрид на стадионе Ванда Метрополитано.

На нашем сайте пройдет текстовая онлайн трансляция матча, которая будет доступна в этой статье 6 ноября, начиная с 22:00 по киевскому времени.

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Теги: Боруссия (Дортмунд), Атлетико (Мадрид), Лига Чемпионов, футбол, онлайн трансляция
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