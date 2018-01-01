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Шакири не полетел в Сербию на матч ЛЧ, чтобы избежать конфликта с фанатами

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Юрген Клопп решил оградить команду от возможных неприятностей.
Джердан Шакири троллит сербских фанатов во время ЧМ-2018
Джердан Шакири троллит сербских фанатов во время ЧМ-2018
Getty Images

Полузащитник Ливерпуля Джердан Шакири остался вне заявки “красных“ на матч 4-го тура Лиги чемпионов против Црвены Звезды, который пройдет в Белграде.

Наставник английского клуба Юрген Клопп решил не брать Шакири в Сербию, чтобы избежать возможных конфликтов с болельщиками. Об этом сообщает пресс-служба Ливерпуля.

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“Мы слышали о том, какой прием окажут Шакири в Сербии, и хотя мы не можем утверждать, что произойдет что-то плохое, мы решили полететь в Сербию и полностью отдаваться футболу. По этой причини Шакири не поможет команде в этом матче. Он полностью понимает и принимает это“, - прокомментировал ситуацию Клопп.

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Напомним, конфликтная ситуация связана с тем, что на ЧМ-2018 Шакири забил победный гол в ворота Сербии и показал трибунам двуглавого орла - символ этнических албанцев. Полузащитник родился в Югославии в семье косовских албанцев, а выступает за сборную Швейцарии.

Матч Црвена Звезда - Ливерпуль состоится во вторник, 6 ноября. Стартовый свисток - в 19:55 по киевскому времени.

Заявка Ливерпуля на этот матч выглядит следующим образом:

Вратари: Алиссон, Миньоле, Келлеер.

Защитники: Ван Дейк, Ловрен, Гомес, Морено, Робертсон, Матип, Александер-Арнольд.

Полузащитники: Фабиньо, Вейналдум, Милнер, Кейта, Лаллана.

Нападающие: Салах, Фирмино, Мане, Старридж, Ориги, Соланке.

Напомним, в матче 3-го тура Лиги чемпионов Ливерпуль на Энфилде разгромил Црвену Звезду со счетом 4:0. Шакири вышел в стартовом составе “красных“ и провел на поле 68 минут.

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Теги: Джердан Шакири, Ливерпуль, Юрген Клопп, Црвена Звезда, Лига Чемпионов, футбол, заявка, вне игры
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