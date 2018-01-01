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Атлетико – Боруссия Д: прогноз и ставки букмекеров на матч Лиги чемпионов

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Букмекеры определили фаворита матча Атлетико – Боруссия Дортмунд в рамках Лиги чемпионов.
Прогноз на матч Атлетико – Боруссия Д от букмекеров
Прогноз на матч Атлетико – Боруссия Д от букмекеров
Getty Images

Во вторник, 6 ноября, дортмундская Боруссия сыграет на выезде с мадридским Атлетико в рамках 4-го тура группового этапа Лиги чемпионов.

По мнению букмекеров, преимущество в этом поединке на стороне хозяев поля.

Так, компания bet365 принимает ставки на победу "шмелей" с коэффициентом 5,0, а на испанцев – 1,8. Ничья в этом противостоянии оценивается в 3,75.

Их коллеги из William Hill такого же мнения – на триумф дортмундской Боруссии можно поставить с коэффициентом 4,6, а на победу Атлетико – 1,78.

Встреча 4-го тура группового раунда Лиги чемпионов Атлетико – Боруссия Д состоится 6 ноября в городе Мадрид на стадионе Ванда Метрополитано. Стартовый свисток – в 22:00 по киевскому времени. 

Отметим, что на нашем сайте пройдет текстовая онлайн трансляция матча.

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Теги: Боруссия (Дортмунд), Атлетико (Мадрид), Лига Чемпионов, футбол, прогноз, ставки букмекеров
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