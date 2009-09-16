Интер – Барселона: онлайн трансляция матча Лиги чемпионов

Барселона сыграет с Интером 6 ноября в рамках поединка Лиги чемпионов. Читайте текстовую онлайн трансляцию матча Интер – Барселона.

Барселона сыграет на выезде с Интером в рамках 4-го тура группового этапа Лиги чемпионов.

По мнению букмекеров, преимущество в этом поединке на стороне гостей. Так, компания bet365 принимает ставки на победу "сине-гранатовых" с коэффициентом 2,0, а на итальянцев – 3,8. Ничья в этом противостоянии оценивается в 3,8.

После трех игр каталонская команда возглавляет группу B, имея в своем активе максимальное количество очков – девять. Интер с шестью баллами следует за ней на втором месте.

Последние игры Интера:

03.11.18 (Серия А) Интер – Дженоа 5:0

29.10.18 (Серия А) Лацио – Интер 0:3

24.10.18 (Лига чемпионов) Барселона – Интер 2:0

21.10.18 (Серия А) Интер – Милан 1:0

07.10.18 (Серия А) СПАЛ – Интер 1:2

Последние игры Барселоны:

03.11.18 (Примера) Райо Вальекано – Барселона 2:3

31.10.18 (Кубок Испании) Леонеса – Барселона 0:1

28.10.18 (Примера) Барселона – Реал Мадрид 5:1

24.10.18 (Лига чемпионов) Барселона – Интер 2:0

20.10.18 (Примера) Барселона – Севилья 4:2

Последние очные встречи:

24.10.18 (Лига чемпионов) Барселона – Интер 2:0

28.04.10 (Лига чемпионов) Барселона – Интер 1:0

20.04.10 (Лига чемпионов) Интер – Барселона 3:1

24.11.09 (Лига чемпионов) Барселона – Интер 2:0

16.09.09 (Лига чемпионов) Интер – Барселона 0:0

Отметим, встреча 4-го тура группового раунда Лиги чемпионов Интер – Барселона состоится в городе Милан на стадионе Джузеппе Меацца (Сан-Сиро).

На нашем сайте пройдет текстовая онлайн трансляция матча, которая будет доступна в этой статье 6 ноября, начиная с 22:00 по киевскому времени.

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