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Инфантино помог Ман Сити и ПСЖ избежать санкций от ФФП

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Клубы нарушали финансовый фэйр-плей в период с 2011 по 2013.
Джанни Инфантино
Джанни Инфантино
Getty Images

Президент ФИФА Джанни Инфантино помог английскому Манчестер Сити и французскому ПСЖ избежать наказаний в период с 2011 по 2013 года, когда он был генеральным секретарем УЕФА.

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Оба клуба имели сильный дефицит в бюджете, и поэтому им грозило наказание за нарушение правил фэйр-плей, сообщает расследование Football Leaks.

ПСЖ по условиях спонсорского контракта с Министерством туризма Катара с 2011 по 2013 год получал 215 млн евро в год, хотя реальна стоимость была оценена всего в 2,8 миллиона евро.

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Манчестер Сити, в свою очередь, потерпел убытки суммой 233 миллиона евро.

Инфантино был в курсе нарушений со стороны обеих клубов, так как тайно встречался с руководителями команд и предлагал компромиссы, детали которых не имел права разглашать.

В мае 2014 года оба клуба достигли соглашения с УЕФА, которое оказалось для Манчестер Сити и ПСЖ благополучным. 

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Теги: футбол, ПСЖ, Манчестер Сити, Джанни Инфантино
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Источник: www,spiegel.de

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