Де Брюйне не сыграет против Шахтера в матче Лиги чемпионов
Полузащитник Манчестер Сити Кевин Де Брюйне не сможет выйти на поле в поединке против Шахтера в рамках Лиги чемпионов.
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Футболист получил травму в матче Кубка английской лиги против Фулхэма. По информации The Telegraph, у 27-летнего игрока травма левого колена. На восстановление ему потребуется как минимум месяц.
Таким образом, он не сможет сыграть против Шахтера 7 ноября в рамках группового этапа Лиги чемпионов.
Отметим, что бельгийский полузащитник Манчестер Сити Кевин Де Брюйне пропустил старт сезона из-за травмы колена, полученной в августе.
Напомним, первый матч группового этапа Лиги чемпионов между Манчестер Сити и Шахтером выиграла английская команда со счетом 3:0. Смотрите также видео голов и обзор этого поединка.
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