Погба о гостевом матче ЛЧ с Ювентусом: Турин - мой дом

Полузащитник МЮ прокомментировал предстоящий матч с Ювентусом.

Игрок Манчестер Юнайтед Поль Погба признался, что рад возможности вернуться в Италию на матч Лиги Чемпионов против своего бывшего клуба Ювентус.

“Это безумие. Для меня будет счастье вернуться в Турин. Там - мой дом, ведь здесь я забил свой первый гол в профессиональной карьере.

С партнерами по команде мы были как семья. Когда рядом такие игроки, как Буффон, Пирло и Кьеллини, ты всегда найдешь, чему у них научиться“.

Ранее сообщалось, что Манчестер Юнайтед запретил Погба рассказывать о взаимоотношениях с Моуринью.