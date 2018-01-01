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Погба о гостевом матче ЛЧ с Ювентусом: Турин - мой дом

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Полузащитник МЮ прокомментировал предстоящий матч с Ювентусом.
Поль Погба
Поль Погба
Getty Images

Игрок Манчестер Юнайтед  Поль Погба признался, что рад возможности вернуться в Италию на матч Лиги Чемпионов против своего бывшего клуба Ювентус.

 “Это безумие. Для меня будет счастье вернуться в Турин. Там - мой дом, ведь здесь я забил свой первый гол в профессиональной карьере.

С партнерами по команде мы были как семья. Когда рядом такие игроки, как Буффон, Пирло и Кьеллини, ты всегда найдешь, чему у них научиться“.

Ранее сообщалось, что Манчестер Юнайтед запретил Погба рассказывать о взаимоотношениях с Моуринью.

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Теги: футбол, Лига Чемпионов, Ювентус, Манчестер Юнайтед
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Источник: ESPN

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