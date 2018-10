УЕФА назвал гол форварда ПСЖ Анхеля Ди Марии лучшим в 3-м туре группового этапа Лиги Чемпионов.

Именно аргентинец спас команду от поражения в матче с Наполи (2:2).

Bravo @PSG_inside star Ángel Di María! 👏



Here's the final #GOTW rankings... Do you agree with the order? 🤔 pic.twitter.com/7HMxVHaGU8