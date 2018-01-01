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Джеко забил два гола в ворота ЦСКА и стал лучшим игроком недели в ЛЧ

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УЕФА назвал имя лучшего игрока третьего тура Лиги чемпионов.
Эдин Джеко (в центре)
Эдин Джеко (в центре)
Getty Images

УЕФА объявил имя футболиста, который стал лучшим игроком недели в Лиге чемпионов.

Как сообщает пресс-служба УЕФА, победителем стал форвард Ромы Эдин Джеко, который оформил дубль в матче против ЦСКА и отметился результативной передачей.

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Напомним, на звание лучшего игрока недели также претендовали лидер Ливерпуля Мохамед Салах, полузащитник Манчестер Сити Давид Сильва и защитник Боруссии Д Ашраф Хакими.

В нынешнем сезоне Лиги чемпионов Джеко провел 3 матча, в которых забил 5 голов и сделал 1 ассист.

Напомним, лучшим игроком недели в Лиге чемпионов по итогам второго тура был признан форвард Барселоны Лионель Месси. На этой неделе аргентинец не играл в еврокубковом турнире из-за травмы.

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Теги: футбол, УЕФА, Лига Чемпионов, Эдин Джеко, лучший игрок, футбол
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