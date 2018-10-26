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Роналду вновь проявил свой комплекс, увеличив рост на командном фото Ювентуса

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Криштиану Роналду немного комплексует из-за своего роста.
Криштиану Роналду
Криштиану Роналду
Getty Images

Именитый форвард Криштиану Роналду во время групповых фото команд неоднократно был замечен в попытке прибавить в росте.

Португалец, рост которого составляет 185 сантиметров, неоднократно вставал на носочки на фотографиях команды перед матчами.

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Этот комплекс заметили у Роналду еще в Манчестер Юнайтед, потом - в Реале, а теперь Криштиану встал на носочки и в Ювентусе.

Напомним, Ювентус с минимальным счетом обыграл Манчестер Юнайтед в матче 3-го тура группового этапа Лиги чемпионов.

Во время встречи форвард туринцев Криштиану Роналду сделал селфи с фанатом, выбежавшим на поле, а после поединка сфотографировался с легендарным тренером “красных дьяволов“ сэром Алексом Фергюсом.

Отметим, что болельщики Манчестер Юнайтед овациями провожали Роналду с поля несмотря на то, что именно он создал момент, после которого Дибала забил гол в ворота манкунианцев.

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Теги: футбол, Лига Чемпионов, Криштиану Роналду, Ювентус, фото, Манчестер Юнайтед
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Комментариев (1)
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and5805    26.10.2018, 12:07
Оценка:  +1
and5805
И чё?????
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