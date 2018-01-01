Вальверде не выпустил Дембеле на матч с Интером из-за опоздания на сбор команды - СМИ

Усман Дембеле почти на пол часа опоздал на собрание команды.

Нападающий Барселоны Усман Дембеле перед матчем каталонцев с Интером в рамках 3-го тура группового этапа Лиги чемпионов опоздал на собрание команды.

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"Сине-гранатовые" собирались в 19:00 по киевскому времени - за два часа до начала поединка, однако Дембеле присоединился к товарищам лишь в 19:25. Как сообщает Sport.es со ссылкой на Cuatro, именно это повлияло на решение главного тренера команды Эрнесто Вальверде не выпускать футболиста на поле.

Дембеле весь матч провел на скамейке запасных и даже не разминался на случай возможного выхода на замену. Впрочем, это не помешало каталонцам выиграть со счетом 2:0.

Отметим, что о склонности Дембеле к опозданиям уже рассказывал защитник Барселоны Жерар Пике, который даже создал командный чат в WhatsApp для организации сборов.

Напомним, поединок Барселона - Интер также пропустил лидер "сине-гранатовых" Лионель Месси, который травмировал руку в матче Примеры против Севильи.

Аргентинец с трибуны наблюдал за игрой в компании старшего сына.

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