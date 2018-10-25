Стало известно, сколько заработали клубы в прошлом сезоне ЛЧ

Больше всех получил мадридский Реал.

УЕФА назвал суммы, которые заработали участники Лиги Чемпионов в сезоне 2017/2018.

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Больше всех досталось победителю турнира - мадридскому Реалу. “Сливочные“ заработали 88 654 000 евро.

На втором месте Рома - 83 802 000 евро.

Замкнул тройку лидеров Ливерпуль - 81 283 000 евро.

Донецкий Шахтер за матчи групповой стадии и противостояние в 1/8 финала заработал 29 430 000 евро.

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Каждая команда, которая выступала на групповой стадии Лиги Чемпионов, гранатировано получала 12,7 миллионов евро. Кроме того, на этом этапе была бонусная система: 1,5 миллиона за победу и 0,5 миллиона за ничью.

Тем, кто вышел в 1/8 выплачивали 6 миллионов евро, в четвертьфинал - 6,5 миллионов, а в полуфинал - 7,5 миллионов.

Финалисты турнира Реал и Ливерпуль получили по 15,5 и 11 миллионов евро соответственно.