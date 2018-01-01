Стали известны претенденты на звание игрока недели в Лиге чемпионов
УЕФА объявил номинантов на звание лучшего игрока третьего тура группового этапа Лиги чемпионов.
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В список претендентов попали четверо футболистов - лидер Ливерпуля Мохамед Салах, нападающий Ромы Эдин Джеко, полузащитник Манчестер Сити Давид Сильва и защитник дортмундской Боруссии Ашраф Хакими.
Голосование за лучшего игрока третьего тура проходит на официальном сайте УЕФА.
Помогите выбрать Лучшего игрока недели в #ЛигаЧемпионов!— UEFA.com на русском (@UEFAcom_ru) 24 октября 2018 г.
⭐️ Эдин Джеко
⭐️ Давид Сильва
⭐️ Мохамед Салах
⭐️ Ашраф Хакими
Голосуйте! ➡ https://t.co/hkguTQgPwJ pic.twitter.com/Uy12LthWhN
Отметим, что 19-летний Хакими, который является самым молодым из номинантов, - воспитанник мадридского Реала и выступает в дортмундской Боруссии на правах аренды.
Напомним, Мохамед Салах забил два гола в матче с Црвеной Звездой и достигнул отметки в 50 голов за Ливерпуль, Эдин Джеко также оформил дубль в игре с ЦСКА, Давид Сильва стал автором гола в ворота Шахтера, а Ашраф Хакими сделал три результативные передачи в поединке с мадридским Атлетико.
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