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Стали известны претенденты на звание игрока недели в Лиге чемпионов

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Четверо футболистов претендуют на это звание.
Мохамед Салах претендует на звание лучшего игрока недели в ЛЧ
Мохамед Салах претендует на звание лучшего игрока недели в ЛЧ
Getty Images

УЕФА объявил номинантов на звание лучшего игрока третьего тура группового этапа Лиги чемпионов.

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В список претендентов попали четверо футболистов - лидер Ливерпуля Мохамед Салах, нападающий Ромы Эдин Джеко, полузащитник Манчестер Сити Давид Сильва и защитник дортмундской Боруссии Ашраф Хакими.

Голосование за лучшего игрока третьего тура проходит на официальном сайте УЕФА.

Отметим, что 19-летний Хакими, который является самым молодым из номинантов, - воспитанник мадридского Реала и выступает в дортмундской Боруссии на правах аренды.

Напомним, Мохамед Салах забил два гола в матче с Црвеной Звездой и достигнул отметки в 50 голов за Ливерпуль, Эдин Джеко также оформил дубль в игре с ЦСКА, Давид Сильва стал автором гола в ворота Шахтера, а Ашраф Хакими сделал три результативные передачи в поединке с мадридским Атлетико.

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Теги: футбол, Лига Чемпионов, УЕФА, Мохамед Салах, Эдин Джеко, Давид Сильва, лучший игрок
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