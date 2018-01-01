Коноплянка отыграл 77 минут в матче Лиги чемпионов

Евгений Коноплянка не помог Шальке выиграть матч.

Галатасарай на своем поле сыграл в нулевую ничью с Шальке в матче 3-го тура группового этапа Лиги чемпионов.

В стартовом составе немецкого клуба вышел украинский полузащитник Евгений Коноплянка, однако он не сумел помочь команде забить гол и покинул поле на 77-й минуте встречи.

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За время, проведенное на поле, украинец нанес 4 удара по воротам Галатасарая, из которых 3 - в створ. Также Евгений сделал 19 передач, из которых точных было 13 (68%), совершил 2 удачные обводки и 1 раз потерял мяч. По версии WhoScored Коноплянка получил оценку 6,8.

Оценки команд за матч ЛЧ whoscored.com

Отметим, что Коноплянка впервые с 3-го октября появился в стартовом составе Шальке. Тогда Евгений сыграл в матче против Локомотива в Лиге чемпионов и отметился голевой передачей (1:0).

Ранее сообщалось, что полузащитник Шальке Евгений Коноплянка обошел легендарного Сергея Реброва по количеству матчей за сборную Украины.

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