Локомотив – Порту 1:3 видео голов и обзор матча Лиги чемпионов

Порту в гостях разобрался с Локомотивом в матче Лиги чемпионов.

Локомотив - Порту: видео голов и обзор матча twitter.com/fcporto Локомотив на своем поле уступил Порут в матче 3-го тура группового этапа Лиги чемпионов. Смотрите видео голов и обзор матча Локомотив - Порту: Локомотив – Порту 1:3

Голы: Ан. Миранчук, 38 – Марега, 26 (с пенальти), Эррера, 36, Корона, 47 Локомотив: Гильерме – Игнатьев, Крыховяк, Кверквелия, Хеведес – Денисов, Баринов – Ал. Миранчук, Ан. Миранчук, Фернандеш (Жемалетдинов, 66) – Эдер (Лысов, 81) Порту: Касильяс – Перейра, Милитао, Фелипе, Теллес – Торрес (Базур, 83), Данилу, Эррера – Корона (Андре, 69), Марега, Браими (Адриан, 82) Предупреждения: Эдер, Баринов, Игнатьев – Торрес, Корона Удаление: Кверквелия, 76 (прямая красная карточка) На 10-ой минуте Фернандеш не реализовал пенальти (вратарь) Читайте все важные новости спорта в нашем Viber.

Горемыкина Екатерина