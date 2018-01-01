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Локомотив – Порту 1:3 видео голов и обзор матча Лиги чемпионов

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Порту в гостях разобрался с Локомотивом в матче Лиги чемпионов.

Локомотив - Порту: видео голов и обзор матча
Локомотив - Порту: видео голов и обзор матча
twitter.com/fcporto
Локомотив на своем поле уступил Порут в матче 3-го тура группового этапа Лиги чемпионов. 

Смотрите видео голов и обзор матча Локомотив - Порту:

Локомотив – Порту 1:3
Голы: Ан. Миранчук, 38 – Марега, 26 (с пенальти), Эррера, 36, Корона, 47

Локомотив: Гильерме – Игнатьев, Крыховяк, Кверквелия, Хеведес – Денисов, Баринов – Ал. Миранчук, Ан. Миранчук, Фернандеш (Жемалетдинов, 66) – Эдер (Лысов, 81)

Порту: Касильяс – Перейра, Милитао, Фелипе, Теллес – Торрес (Базур, 83), Данилу, Эррера – Корона (Андре, 69), Марега, Браими (Адриан, 82)

Предупреждения: Эдер, Баринов, Игнатьев – Торрес, Корона

Удаление: Кверквелия, 76 (прямая красная карточка)

На 10-ой минуте Фернандеш не реализовал пенальти (вратарь)

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Теги: футбол, Лига Чемпионов, Локомотив, Порту, видео голов, обзор матча
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