Локомотив – Порту 1:3 видео голов и обзор матча Лиги чемпионов
Порту в гостях разобрался с Локомотивом в матче Лиги чемпионов.
Смотрите видео голов и обзор матча Локомотив - Порту:
Локомотив – Порту 1:3
Голы: Ан. Миранчук, 38 – Марега, 26 (с пенальти), Эррера, 36, Корона, 47
Локомотив: Гильерме – Игнатьев, Крыховяк, Кверквелия, Хеведес – Денисов, Баринов – Ал. Миранчук, Ан. Миранчук, Фернандеш (Жемалетдинов, 66) – Эдер (Лысов, 81)
Порту: Касильяс – Перейра, Милитао, Фелипе, Теллес – Торрес (Базур, 83), Данилу, Эррера – Корона (Андре, 69), Марега, Браими (Адриан, 82)
Предупреждения: Эдер, Баринов, Игнатьев – Торрес, Корона
Удаление: Кверквелия, 76 (прямая красная карточка)
На 10-ой минуте Фернандеш не реализовал пенальти (вратарь)
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