Ливерпуль – Црвена Звезда 4:0 видео голов и обзор матча Лиги чемпионов

Ливерпуль разгромил Црвену Звезду в матче Лиги чемпионов.

Ливерпуль - Црвена Звезда: видео голов и обзор матча Getty Images

Ливерпуль всухую одолел Црвену Звезду, забив четыре гола в матче 3-го тура группового этапа Лиги чемпионов.

Вашему вниманию видео голов и обзор матча Ливерпуль - Црвена Звезда:

Ливерпуль – Црвена Звезда 4:0

Голы: Фирмино, 20, Салах, 45, 51 (пенальти), Мане, 80

Ливерпуль: Бекер – Александр-Арнольд, Гомес, Ван Дейк, Робертсон – Шакири (Лаллана, 68), Фабиньо, Вейналдум – Салах (Старридж, 73), Фирмино, Мане

Црвена Звезда: Борьян – Стойкович, Бабич, Дегенек, Гобелич – Крстичич, Йовичич (Чаушич, 75) – Срнич, Эбесилио (Йованчич, 55), Эль-Фарду (Симич, 80) – Боачи

Предупреждения: Стойкович, Кристичич, Йовичич, Йованчич, Гобелич

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