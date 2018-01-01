Боруссия Д – Атлетико 4:0 видео голов и обзор матча Лиги чемпионов

Дортмундская Боруссия на своем поле не оставила шансов мадридскому Атлетико в матче Лиги чемпионов.

Видео голов и обзор матча Борусся Д - Атлетико Getty Images Боруссия Дортмунд нанесла сокрушительное поражение мадридскому Атлетико, забив четыре безответных гола в ворота гостей. Смотрите видео голов и обзор матча Боруссия Д - Атлетико: Боруссия – Атлетико 4:0

Голы: Витсель, 38, Геррейру, 73, 89, Санчо, 83 Боруссия: Бюрки – Пищек, Диалло, Загаду, Хакими – Витцель, Дилейни (Дауд, 35) – Пулишич (Санчо, 83), Гетце, Ларсен (Геррейро, 63) – Ройс Атлетико: Облак – Хуанфран, Годин, Эрнандес, Лиус – Лемар, Томас (Родри, 46), Сауль (Корреа, 69), Коке – Коста, Гризманн Читайте все важные новости спорта в нашем Viber.

Горемыкина Екатерина