Боруссия Д – Атлетико 4:0 видео голов и обзор матча Лиги чемпионов
Дортмундская Боруссия на своем поле не оставила шансов мадридскому Атлетико в матче Лиги чемпионов.
Боруссия Дортмунд нанесла сокрушительное поражение мадридскому Атлетико, забив четыре безответных гола в ворота гостей.
Смотрите видео голов и обзор матча Боруссия Д - Атлетико:
Боруссия – Атлетико 4:0
Голы: Витсель, 38, Геррейру, 73, 89, Санчо, 83
Боруссия: Бюрки – Пищек, Диалло, Загаду, Хакими – Витцель, Дилейни (Дауд, 35) – Пулишич (Санчо, 83), Гетце, Ларсен (Геррейро, 63) – Ройс
Атлетико: Облак – Хуанфран, Годин, Эрнандес, Лиус – Лемар, Томас (Родри, 46), Сауль (Корреа, 69), Коке – Коста, Гризманн
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