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ПСЖ – Наполи 2:2 видео голов и обзор матча Лиги чемпионов

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ПСЖ сумел избежать поражения от Наполи в компенсированное время.

Видео голов и обзор матча ПСЖ - Наполи
Видео голов и обзор матча ПСЖ - Наполи
Getty Images

ПСЖ на своем поле принимал Наполи в матче 3-го тура группового этапа этапа Лиги чемпионов. Гости активно начали встречу и первыми открыли счет.

К окончанию матча Наполи вели со счетом 2:1, однако Ди Мария фантастическим ударом в компенсированное время сумел спасти команду от поражения.

Вашему вниманию видео голов и обзор матча ПСЖ - Наполи:

ПСЖ – Наполи 2:2
Голы: Мариу Руи, 61 (в свои ворота), Ди Мария, 90+3 – Инсинье, 29, Мертенс, 77

ПСЖ: Ареола – Менье, Маркиньос, Кимпембе, Бернат (Керер, 46) – Верратти (Диаби, 83), Рабьо, Ди Мария – Мбаппе, Кавани (Дракслер, 76), Неймар

Наполи: Оспина – Максимович, Альбиоль, Кулибали, Мариу Руи – Аллан, Руис, Гамшик – Кальехон (Рог, 88), Мертенс (Милик, 84), Инсинье (Зьелински, 53)

Предупреждения: Маркиньос, Дракслер – Мертенс, Мариу Руи, Кальехон, Максимович, Оспина

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Теги: футбол, Лига Чемпионов, ПСЖ, Наполи, видео голов, обзор матча
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