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Барселона – Интер 2:0 видео голов и обзор матча Лиги чемпионов

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Барселона без проблем разобралась с Интером в очередном матче Лиги чемпионов.

Видео голов и обзор матча Барселона - Интер
Видео голов и обзор матча Барселона - Интер
Getty Images

Каталонская Барселона на своем поле одолела Интер, забив два безответных гола в ворота гостей.

Смотрите видео голов и обзор матча Барселона - Интер:

Барселона – Интер 2:0
Голы: Рафинья, 32, Альба, 83

Барселона: Тер Штеген – Роберто, Пике, Ленгле, Альба – Ракитич, Бускетс, Артур (Видаль, 78) – Рафинья (Семеду, 72), Суарес, Коутиньо (Мунир, 88)

Интер: Ханданович – Д’Амброзио, Шкриниар, Миранда, Асамоа – Весино, Брозович – Кандрева (Политано, 46), Валеро (Мартинес, 63), Перишич (Кейта, 77) – Икарди

Предупреждения: Суарес – Брозович, Шкриниар, Мартинес

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Теги: футбол, Лига Чемпионов, Барселона, Интер, видео голов, обзор матча
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