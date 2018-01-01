Барселона – Интер 2:0 видео голов и обзор матча Лиги чемпионов

Барселона без проблем разобралась с Интером в очередном матче Лиги чемпионов.

Видео голов и обзор матча Барселона - Интер Getty Images Каталонская Барселона на своем поле одолела Интер, забив два безответных гола в ворота гостей. Смотрите видео голов и обзор матча Барселона - Интер: Барселона – Интер 2:0

Голы: Рафинья, 32, Альба, 83 Барселона: Тер Штеген – Роберто, Пике, Ленгле, Альба – Ракитич, Бускетс, Артур (Видаль, 78) – Рафинья (Семеду, 72), Суарес, Коутиньо (Мунир, 88) Интер: Ханданович – Д’Амброзио, Шкриниар, Миранда, Асамоа – Весино, Брозович – Кандрева (Политано, 46), Валеро (Мартинес, 63), Перишич (Кейта, 77) – Икарди Предупреждения: Суарес – Брозович, Шкриниар, Мартинес Читайте все важные новости спорта в нашем Viber.

Горемыкина Екатерина