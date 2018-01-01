ПСЖ в компенсированное время спасся от поражения в матче с Наполи

Ди Мария фантастическим ударом принес ПСЖ домашнюю ничью с Наполи в Лиге чемпионов.

Наполи был близок к тому, чтобы увезти три очка с Парижа после матча с ПСЖ в Лиге чемпионов, но Ди Мария уже в компенсированное время спас команду Тухеля от поражения.

ПСЖ активно начал игру и мог уже на второй минуте открывать счет. Килиан Мбаппе справа устроил сольный проход и выкатил мяч в центр штрафной площади, откуда пробить хотели и Неймар, и Эдинсон Кавани, но вышло, что форварды помешали друг другу.

Команда Томаса Тухеля продолжала оказывать давление. Опасные удары с левой части штрафной наносили Килиан Мбаппе и Эдинсон Кавани, но в первом случае не хватило точности, а во втором надежно в рамке сыграл Давид Оспина.

Ближе к средине тайма Наполи выровняло игру и забило. Тревожным звоночком стал прострел Руя с левого фланга, после которого Мертенс пробил в перекладину. А на двадцать девятой минуте Кальехон с правого фланга исполнил роскошную передачу, после которой Лоренцо Инсинье выскочил из-за спины защитника и технично перебросил Ареола.

Прекрасный шанс сравнять счет имел Мбаппе, которого Неймар вывел на свидание с кипером, но Килиан не сумел переиграть Оспину.

ПСЖ очень решительно вышел на второй тайм – Оспине пришлось позывать мастерство после ударов Неймара и Менье. А забить хозяевам помогло везение. Менье простреливал с правого края штрафной, мяч задел ногу прыгнувшего в подкате Руя и полетел под перекладину.

Казалось, что ПСЖ пойдет вперед и доведет матч до победы, но вновь забили игроки Наполи. После дальнего удара мяч попал в "пятую точку" Маркиньосу и удачно отскочил к Дрису Мертенсу. Бельгийскому форварду не составило труда пробить Ареоле метров с семи.

За десять минут до конца встречи сравнять счет мог Неймар, но с его ударом справился Оспина. И все-таки в компенсированное время парижане спасли очко. Анхель ди Мария исполнил шикарный крученный удар в левую "девятку" из-за пределов штрафной площади.

ПСЖ — Наполи 2:2

Голы: Мариу Руи, 61 (в свои ворота), Ди Мария, 90+3 — Инсинье, 29, Мертенс, 77

ПСЖ: Ареола — Менье, Маркиньос, Кимпембе, Бернат (Керер, 46) — Верратти (Диаби, 83), Рабьо, Ди Мария — Мбаппе, Кавани (Дракслер, 76), Неймар

Наполи: Оспина — Максимович, Альбиоль, Кулибали, Мариу Руи — Аллан, Руис, Гамшик — Кальехон (Рог, 88), Мертенс (Милик, 84), Инсинье (Зьелински, 53)

Предупреждения: Маркиньос, Дракслер — Мертенс, Мариу Руи, Кальехон, Максимович, Оспина