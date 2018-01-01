Барселона без проблем справилась с Интером

Барселона обыграла Интер на Камп Ноу в матче группового раунда Лиги чемпионов.

Барселоне на Камп Ноу без Лионеля Месси предстояло сыграть с Интером в матче группового этапа Лиги чемпионов.

Команды начали матч неспешно, а первый забитый гол пришлось ждать полчаса игры. Суарес нашел проникающим пасом в чужой штрафной Рафинью, а тот в одно касание отправил мяч в сетку – 1:0.

Вторая половина игры прошла под диктовку Барселоны, а попытки Интера ответить своим выпадом выглядели неубедительно.

На 70-й минуте игры Барселона развернула классную атаку, в которой могла забивать дважды. Сперва Суарес пробивал с острого угла головой, но Ханданович справился. Через несколько секунд Коутиньо с нескольких метров угодил в перекладину.

И все же Барселона забила второй мяч. На 83-й минуте матча Ракитич отдал на выход Альбе, а тот точно уложил мяч в дальний угол – 2:0.

В итоге, Барселона побеждает Интер и возглавляет группу В.

Барселона – Интер 2:0

Голы: 1:0 – 32 Рафинья, 2:0 – 83 Альба.

Барселона: тер Штеген – Пике, Альба, Серджи Роберто, Лангле – Артур (Видаль, 78), Бускетс, Рафинья (Нелсон Семеду, 72), Ракитич, Коутиньо (Мунир, 88) – Суарес.

Интер: Ханданович – Миранда, Шкриньяр, Д`Амброзио, Асамоа – Весино, Брозович, Валеро (Мартинес, 63), Кандрева (Политано, 46), Перишич (Кейта Бальде, 77) – Икарди.

Предупреждения: Суарес (62), Брозович (73), Шкриньяр (74), Мартинес (85).