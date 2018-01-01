Переключиться на мобильную версию
Тренды:

Месси вместе с сыном присутствует на матче Барселоны против Интера

Комментариев: 0
Форвард Барселоны поддерживает клуб на трибунах Камп Ноу.
Лионель Месси
Лионель Месси
marca.com

Футболист каталонской Барселоны Лионель Месси вместе с сыном Тьяго поддерживает родную команду в матче 3-го рунда группового этапа Лиги Чемпионов против миланского Интера.

 

Сам Месси пропускает игру из-за перелома руки, которую аргентинец травмировал в матче Чемпионата Испании против Севильи.

Поделись:
Теги: футбол, Лига Чемпионов, Барселона, Лионель Месси, Интер
Если вы заметили ошибку, выделите текст и нажмите Ctrl+Enter, чтобы сообщить об этом редакции
Источник: twitter.com

Статьи по теме

Комментариев (0)
Оставляя комментарий, пожалуйста, помните о том, что содержание и тон Вашего сообщения могут задеть чувства реальных людей, непосредственно или косвенно имеющих отношение к данной новости. Пользователи, которые нарушают эти правила грубо или систематически, будут заблокированы.
Полная версия правил
Осталось 500 символов
Популярные теги
Реклама
Мы в соцсетях
Реклама
Реклама

Мпорт

Больше статей
Реклама

Внутри СПОРТ

Для удобства пользования сайтом используются Cookies. Подробнее здесь