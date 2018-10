Месси вместе с сыном присутствует на матче Барселоны против Интера

Футболист каталонской Барселоны Лионель Месси вместе с сыном Тьяго поддерживает родную команду в матче 3-го рунда группового этапа Лиги Чемпионов против миланского Интера.

Oh, Leo 😥



Messi watches his Barcelona team-mates from the stands with his son, Thiago ❤💙 pic.twitter.com/YvYmO9btIR