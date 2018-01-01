Месси вместе с сыном присутствует на матче Барселоны против Интера
Форвард Барселоны поддерживает клуб на трибунах Камп Ноу.
Футболист каталонской Барселоны Лионель Месси вместе с сыном Тьяго поддерживает родную команду в матче 3-го рунда группового этапа Лиги Чемпионов против миланского Интера.
Oh, Leo 😥— Goal (@goal) 24 октября 2018 г.
Messi watches his Barcelona team-mates from the stands with his son, Thiago ❤💙 pic.twitter.com/YvYmO9btIR
Сам Месси пропускает игру из-за перелома руки, которую аргентинец травмировал в матче Чемпионата Испании против Севильи.
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