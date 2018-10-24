Локомотив приехал на матч Лиги Чемпионов на электричке

Из-за пробок команда добиралась на игру на электричке МЦК.

Московский Локомотив, оценив ситуацию с пробками в Москве, решил приехать на матч группового этапа Лиги Чемпионов с Порту на электричке, сообщает издание Спорт-экспресс.

Футболисты российского клуба приехали на станцию Черкизовская приблизительно в 21:15.

Напомним, что ранее английский Манчестер Юнайтед опоздал на домашний матч с Валенсией из-за пробок в городе, за что позже клуб оштрафовали.