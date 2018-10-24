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Локомотив приехал на матч Лиги Чемпионов на электричке

Комментариев: 1
Из-за пробок команда добиралась на игру на электричке МЦК.
Локомотив Москва
Локомотив Москва
euro-football.ru

Московский Локомотив, оценив ситуацию с пробками в Москве, решил приехать на матч группового этапа Лиги Чемпионов с Порту на электричке, сообщает издание Спорт-экспресс.

 

Футболисты российского клуба приехали на станцию Черкизовская приблизительно в 21:15.

Напомним, что ранее английский Манчестер Юнайтед опоздал на домашний матч с Валенсией из-за пробок в городе, за что позже клуб оштрафовали.

 

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Теги: футбол, Лига Чемпионов, Локомотив Москва, Порту
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Источник: sport-express.ru

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Комментариев (1)
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Глод    24.10.2018, 23:21
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Глод
МЦК - это крутая электричка. На ней прикольно покататься.
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