Локомотив приехал на матч Лиги Чемпионов на электричке
Из-за пробок команда добиралась на игру на электричке МЦК.
Московский Локомотив, оценив ситуацию с пробками в Москве, решил приехать на матч группового этапа Лиги Чемпионов с Порту на электричке, сообщает издание Спорт-экспресс.
Локомотив приехал! pic.twitter.com/h9tx6qCd8s— Daria Yurko (@dari_yurko) 24 октября 2018 г.
Футболисты российского клуба приехали на станцию Черкизовская приблизительно в 21:15.
Напомним, что ранее английский Манчестер Юнайтед опоздал на домашний матч с Валенсией из-за пробок в городе, за что позже клуб оштрафовали.
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