Португальский специалист прокомментировал игру защитников Ювентуса.

Главный тренер Манчестер Юнайтед оценил игру защитников Ювентуса Леонардо Бонуччи и Джорджо Кьеллини в матче Лиги Чемпионов против его клуба.

“Бонуччи и Кьеллини могли бы преподавать игру в обороне в Гарварде.

Их качества проявляются на всех частях поля. За такой игрой очень приятно наблюдать“, - сказал Моуринью.

Напомним, накануне Ювентус минимально обыграл Манчестер Юнайтед.