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Бонуччи и Кьеллини могли бы преподавать в Гарварде - Моуринью

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Португальский специалист прокомментировал игру защитников Ювентуса.
Джорджо Кьеллини и Леонардо Бонуччи
Джорджо Кьеллини и Леонардо Бонуччи
Getty Images

Главный тренер Манчестер Юнайтед оценил игру защитников Ювентуса Леонардо Бонуччи и Джорджо Кьеллини в матче Лиги Чемпионов против его клуба.

“Бонуччи и Кьеллини могли бы преподавать игру в обороне в Гарварде.

Их качества проявляются на всех частях поля. За такой игрой очень приятно наблюдать“, - сказал Моуринью.

Напомним, накануне Ювентус минимально обыграл Манчестер Юнайтед.

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Теги: футбол, Лига Чемпионов, Жозе Моуринью, Ювентус, Леонардо Бонуччи, Джорджо Кьеллини
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Источник: bbc.com

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