Бонуччи и Кьеллини могли бы преподавать в Гарварде - Моуринью
Португальский специалист прокомментировал игру защитников Ювентуса.
Главный тренер Манчестер Юнайтед оценил игру защитников Ювентуса Леонардо Бонуччи и Джорджо Кьеллини в матче Лиги Чемпионов против его клуба.
“Бонуччи и Кьеллини могли бы преподавать игру в обороне в Гарварде.
Их качества проявляются на всех частях поля. За такой игрой очень приятно наблюдать“, - сказал Моуринью.
Напомним, накануне Ювентус минимально обыграл Манчестер Юнайтед.
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