Переключиться на мобильную версию
Тренды:

Любовь и уважение: Фанаты МЮ стоя аплодировали Роналду и пели ему хвалебные песни

Комментариев: 0
Криштиану Роналду покидал поле под овации английских болельщиков, которые пели "Viva Ronaldo".
Криштиану Роналду
Криштиану Роналду
Getty Images

После матча Манчестер Юнайтед - Ювентус болельщики "красных дьяволов" проявили свою любовь и уважение форварду туринского клуба Криштиану Роналду.

Фанаты стоя провожали португальца с поля, аплодируя ему и исполняя песню "Viva Ronaldo".

Читай также: Роналду об изнасиловании: Правда выйдет наружу

Роналду выступал за Манчестер Юнайтед с 2003 по 2009 год, и именно защищая цвета манкунианцев выиграл свой первый Золотой мяч и Лигу чемпионов. Тренировал Роналду легендарный сэр Алекс Фергюсон, которого футболист посетил после матча и сделал с ним фото.

Ранее Роналду отметил, что возвращение в Манчестер является особенным событием для него.

Напомним, Ювентус с минимальным счетом одержал победу над Манчестер Юнайтед. Смотрите также видео гола и обзор этого поединка.

Отметим, что во время встречи Роналду сделал селфи с фанатом, выбежавшим на поле.

Читайте все важные новости спорта в нашем Viber.

Поделись:
Теги: футбол, Лига Чемпионов, Криштиану Роналду, Ювентус, Манчестер Юнайтед, вне игры, фанаты, видео
Если вы заметили ошибку, выделите текст и нажмите Ctrl+Enter, чтобы сообщить об этом редакции

Статьи по теме

Комментариев (0)
Оставляя комментарий, пожалуйста, помните о том, что содержание и тон Вашего сообщения могут задеть чувства реальных людей, непосредственно или косвенно имеющих отношение к данной новости. Пользователи, которые нарушают эти правила грубо или систематически, будут заблокированы.
Полная версия правил
Осталось 500 символов
Популярные теги
Реклама
Мы в соцсетях
Реклама
Реклама

Мпорт

Больше статей
Реклама

Внутри СПОРТ

Для удобства пользования сайтом используются Cookies. Подробнее здесь