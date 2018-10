После матча Манчестер Юнайтед - Ювентус болельщики "красных дьяволов" проявили свою любовь и уважение форварду туринского клуба Криштиану Роналду.

Фанаты стоя провожали португальца с поля, аплодируя ему и исполняя песню "Viva Ronaldo".

United fans sing ‘Viva Ronaldo’ to Cristiano Ronaldo as he leaves the pitch #mufc pic.twitter.com/XZDOLuOO7u