Криштиану Роналду покидал поле под овации английских болельщиков, которые пели "Viva Ronaldo".

После матча Манчестер Юнайтед - Ювентус болельщики "красных дьяволов" проявили свою любовь и уважение форварду туринского клуба Криштиану Роналду.

Фанаты стоя провожали португальца с поля, аплодируя ему и исполняя песню "Viva Ronaldo".

United fans sing ‘Viva Ronaldo’ to Cristiano Ronaldo as he leaves the pitch #mufc pic.twitter.com/XZDOLuOO7u — Samuel Luckhurst (@samuelluckhurst) 23 октября 2018 г.

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Роналду выступал за Манчестер Юнайтед с 2003 по 2009 год, и именно защищая цвета манкунианцев выиграл свой первый Золотой мяч и Лигу чемпионов. Тренировал Роналду легендарный сэр Алекс Фергюсон, которого футболист посетил после матча и сделал с ним фото.

Ранее Роналду отметил, что возвращение в Манчестер является особенным событием для него.

Напомним, Ювентус с минимальным счетом одержал победу над Манчестер Юнайтед. Смотрите также видео гола и обзор этого поединка.

Отметим, что во время встречи Роналду сделал селфи с фанатом, выбежавшим на поле.

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