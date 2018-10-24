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Роналду встретился с Фергюсоном после матча Лиги чемпионов

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Криштиану Роналду посетил своего бывшего тренера - сэра Алекса Фергюсона.
Сэр Алекс Фергюсон и Криштиану Роналду
Сэр Алекс Фергюсон и Криштиану Роналду
Getty Images

Форвард Ювентуса Криштиану Роналду после победы своей команды над Манчестер Юнайтед в матче 3-го тура Лиги чемпионов встретился с легендарным тренером “красных дьяволов“ сэром Алексом Фергюсоном.

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“Отличный тренер и, прежде всего, замечательный человек. Он преподавал мне так много вещей, как внутри, так и снаружи поля. Приятно видеть вас в хорошей форме, Босс!“, - написал Роналду на своей страничке в Instagram под фотографией с Фергюсоном.

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Напомним, сэр Алекс Фергюсон привел Криштиану Роналду в Манчестер Юнайтед в 2003 году и тренировал португальца до его ухода в Реал в 2009 году. За это время Роналду под руководством Фергюсона трижды стал чемпионом Англии, дважды выиграл Кубок английской лиги и по разу завоевал Кубок и Суперкубок Англии, Лигу чемпионов и Клубный чемпионат мира.

Ранее сообщалось, что нападающий Ювентуса Криштиану Роналду сделал селфи с выбежавшим на поле фанатом во время матча Лиги чемпионов.

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Теги: футбол, Лига Чемпионов, Криштиану Роналду, Ювентус, Манчестер Юнайтед, Алекс Фергюсон, вне игры, фото
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