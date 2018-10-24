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Глава МВД Италии: В аварии в метро виноваты пьяные болельщики ЦСКА

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Итальянские власти проводят расследование жуткой аварии в римском метро.
В результате инцидента в римском метро пострадали десятки людей
В результате инцидента в римском метро пострадали десятки людей

Вице-премьер Италии и глава МВД Маттео Сальвини заявил, что в страшной аварии в римском метро виноваты российские болельщики, которые были в состоянии алкогольного опьянения и не соблюдали правила техники безопасности.

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"В аварии в метро виноваты десятки пьяных псевдоболельщиков ЦСКА, которые творили бардак во время спуска на эскалаторе. Поймите, эскалатор в метро создан не для того, чтобы на нем прыгали", - заявил Сальвини в эфире радиостанции RTL.

Напомним, перед матчем Рома - ЦСКА в римском метро произошла поломка эскалатора.

В результате инцидента пострадали около 30 человек, среди которых есть украинцы.

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Теги: футбол, Лига Чемпионов, Рома, ЦСКА, вне игры
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Sirko_1111    24.10.2018, 12:46
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