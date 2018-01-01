Среди пострадавших в метро в Риме были украинцы

Ужасный инцидент произошел в римском метро перед матчем Лиги чемпионов Рома - ЦСКА.

Незадолго до начала матча 3-го тура группового этапа Лиги чемпионов между Ромой и ЦСКА в Риме произошел страшный инцидент - в римском метро на станции “Република“ произошла поломка эскалатора, в результате чего различной степени травмы получили около 30 человек.

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Согласно заявлению министерства иностранных дел Украины, среди пострадавших оказалось 4 гражданина нашей страны. Руководитель департамента консульского обеспечения МИД Украины Василий Кирилич сообщил, что они госпитализированы в одной из местных больниц, а их травмы не представляют угрозы жизни.

“Консул поддерживает контакт с потерпевшими и медперсоналом клиники“, – приводит слова Кирилича издание Громадське.

Постраждалі в метро у Римі громадяни України госпіталізовані в одній з місцевих клінік. Отримані травми не становлять загрози життю потерпілих українців. Консул підтримує контакт з потерпілими та медперсоналом клініки. pic.twitter.com/pesd7Y4hGk — Українцям у світі (@UkrZaKordonom) 24 октября 2018 г.

Напомним, Рома разгромила ЦСКА со счетом 3:0. Смотрите видео голов и обзор матча Лиги чемпионов.

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