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Роналду сделал селфи с фанатом, выбежавшим на поле во время матча ЛЧ

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Курьезный эпизод произошел во время матча Лиги чемпионов между Манчестер Юнайтед и Ювентусом.
Криштиану Роналду сделал селфи с фанатом, выбежавшим на поле
Криштиану Роналду сделал селфи с фанатом, выбежавшим на поле
Getty Images

В Манчестере состоялся матч 3-го тура группового этапа Лиги чемпионов между Манчестер Юнайтед и Ювентусом.

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Во время этого поединка один из фанатов выбежал на поле, чтобы сделать фото с форвардом Ювентуса Криштиану Роналду. Болельщика поймали стюарды, однако португалец попросил их не уводить сразу мужчину и сделал с ним селфи.

Несмотря на то, что Роналду не играет за Манчестер Юнайтед с 2009 года, он по-прежнему пользуется популярностью в Англии.

Напомним, Манчестер Юнайтед с минимальным счетом уступил Ювентусу в матче Лиги чемпионов. Смотрите также видео гола и обзор этого поединка.

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Теги: футбол, Лига Чемпионов, Криштиану Роналду, Ювентус, Манчестер Юнайтед, вне игры, фото, селфи, фанат, прикол
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