Вашему вниманию комментарии игроков Шахтера после домашнего поражения от Манчестер Сити в Лиге чемпионов.

Тарас Степаненко:

Такая игра и ожидалась, но мы многое позволили сопернику: были ошибки, потери мяча. Команда с таким классом, как у Манчестер Сити, сразу этим пользуется – идет вперед, врываются футболисты, создают моменты. Считаю, они победили заслуженно и результат можно назвать закономерным. К тому же у нас отсутствовали важные игроки.

Мы не жалуемся, но иногда такое случается, когда выпадают или уходят опытные исполнители, которые постоянно выступали, а приходят молодые. Мы видели, сколько было потерь мяча в первом тайме в простых ситуациях. Это опыт, нервозность. Но ни в коем случае нельзя вешать нос. Это Манчестер Сити.

Нужно сделать выводы, работать и идти дальше, ведь впереди еще три поединка. Ничего трагического не произошло и ничего для нас не потеряно. (ФК Шахтер)

Сергей Болбат:

Сложно сказать, в чем именно мы уступили. В Манчестер Сити собраны очень качественные игроки, которые практически не ошибаются в простых ситуациях. У них меньше брака, меньше потерь, за счет чего удается дольше оставаться с мячом и создавать голы. Наверное, если бы у нас получилось действовать еще компактнее, то все было бы по-другому.

Реально ли брать очки у МанСити? Я думаю, вполне реально. Эта встреча как раз станет хорошим уроком: разберем, все подготовим к ответному матчу. Ничего сверхъестественного соперники не показали – они же не летают по полю, правильно? Будем играть, стараться брать очки и проходить дальше. (ФК Шахтер)

Николай Матвиенко:

Сложно, конечно, играть против Манчестер Сити. Я считаю, что это одна из лучших команд в мире. Не буду никого выделять, любой футболист у них – топ-уровня.

Все мы тренируемся каждый день, каждый знает свою задачу. Почему долго не выходили из раздевалки? Наши футболисты проходили тест на допинг, ждем их. Разберем игру завтра или послезавтра, а затем Фонсека нам подскажет наши ошибки. (Football.ua)

Сергей Кривцов:

Играли против хорошей команды. Они здорово накрывали нас, практически не оставляли свободных зон. Конечно, сказался класс игроков Манчестер Сити.

Конечно, мы пытались выходить из обороны, проводить контратаки. И немного лучше распорядись мячом - возможно, вышло бы что-то опасное. Тем не менее, англичане сегодня играли лучше, это ни для кого не секрет. На данный момент Шахтер слабее Манчестер Сити.

Если говорить о втором тайме, то уже некуда было отступать, начали больше рисковать. Нам куда лучше удавалось выходить из обороны, сыграли на хорошем уровне. Понятно, что не хватало двух наших моторчиков - Тайсона и Марлоса. Тот же Исмаили еще вчера с температурой был, понимаю, насколько тяжело ему было выкладываться на поле. (Террикон)

Андрей Пятов:

Некоторые футболисты, вышедшие на матч против Сити, не имели стабильной игровой практики. Видно, что им не хватало уверенности. Но ошибались все ребята.

В чемпионате мы показываем совсем другую игру - сами напоминаем Манчестер Сити, находимся у чужих ворот. Когда ты больше играешь с мячом, то меньше бегаешь, остаются силы.

Шахтер мог закончить со счетом 1:3, реализуй момент в конце встречи. Тогда бы уже никто не говорил о разгроме. Обидный результат. Впрочем, у нас все еще есть шансы даже на первую позицию в группе, так что будем бороться за самые высокие места.

Напомним, донецкий Шахтер пропустил три мяча в домашнем поединке Лиги чемпионов и проиграл Манчестер Сити. Смотрите видео голов матча Шахтер – Манчестер Сити.

На данный момент Шахтер замыкает турнирную таблицу группы F, имея в своем активе 2 очка (0 побед, 2 ничьи, 1 поражение).

Также вашему вниманию яркие высказывания футбольных болельщиков и экспертов по поводу результата матча.

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